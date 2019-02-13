В Дом журналиста требуется специалист пресс-службы

В областной Союз журналистов требуется проектный менеджер (специалист пресс-службы).

Обязанности:

Организация мероприятий (сбор, обработка и систематизация полученной информации, составление реестров, телефонные переговоры, подготовка итоговых отчетов, в т. ч. мониторинг СМИ и др.);

Взаимодействие со СМИ (печатные, электронные и интернет);

Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ, пресс-клипинг по итогам размещения;

Администрирование Интернет-сайта: обновление разделов, документов, условий, новостных лент и пр.;

Отслеживание информации об организации в СМИ, поддержание положительного информационного фона, создание информационных поводов.

Требования:

Высшее журналистское или филологическое образование;

Компьютер: опытный пользователь;

Коммуникабельность, дипломатичность, хорошие организаторские качества, навыки письменной и устной коммуникации, инициативность, желание работать.

Условия:

Оформление в соответствии с ТК, соц. пакет, 5/2, з/п 20 000 руб.

Полный рабочий день на территории работодателя.

Гарантируем интересную работу, незаменимый опыт и возможность реализовать себя.

Резюме высылать на эл.почту: rezume-2016@list.ru