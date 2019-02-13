12 февраля скоропостижно скончался известный тольяттинский журналист Евгений Бакланов.
Накануне, 11-го февраля, Евгению стало плохо с сердцем, и его увезли в больницу на «скорой». Борьба за жизнь продолжалась почти сутки, но в итоге врачи оказались бессильны.
В тольяттинскую журналистику Евгений Бакланов пришел в 1990-м году, буквально «с улицы» попав в только что открывшееся издание «Площадь свободы». И тут же стал ведущим журналистом этого издания, редактором отдела, а позже, до осени 2003 года, и редактором газеты.
С 2003 года Евгений Бакланов редактировал еженедельник «Газета Тольятти», также являлся главным редактором издания «Панорама Тольятти».
Становление всей демократической прессы в Тольятти в постсоветский период во многом связано с именем Евгения Бакланова. Его заслуги в развитии тольяттинской журналистики в 1990-е годы несомненны.
У Евгения Бакланова остались жена и трое детей.
27 февраля журналисту могло бы исполниться 49 лет…