12 февраля скоропостижно скончался известный тольяттинский журналист Евгений Бакланов.

Накануне, 11-го февраля, Евгению стало плохо с сердцем, и его увезли в больницу на «скорой». Борьба за жизнь продолжалась почти сутки, но в итоге врачи оказались бессильны.

В тольяттинскую журналистику Евгений Бакланов пришел в 1990-м году, буквально «с улицы» попав в только что открывшееся издание «Площадь свободы». И тут же стал ведущим журналистом этого издания, редактором отдела, а позже, до осени 2003 года, и редактором газеты.

С 2003 года Евгений Бакланов редактировал еженедельник «Газета Тольятти», также являлся главным редактором издания «Панорама Тольятти».

Становление всей демократической прессы в Тольятти в постсоветский период во многом связано с именем Евгения Бакланова. Его заслуги в развитии тольяттинской журналистики в 1990-е годы несомненны.

У Евгения Бакланова остались жена и трое детей.

27 февраля журналисту могло бы исполниться 49 лет…



Самарская областная организация Союза журналистов России выражает искреннее соболезнование родным и близким Евгения.