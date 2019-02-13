Подписка 2019. Есть ли альтернатива?

12 февраля в Доме журналиста состоялось совещание главных редакторов муниципальных газет с участием директора Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Александром Вакуленко. На встрече обсуждались актуальные вопросы подписной компании на второе полугодие, в частности, удорожание цен на услуги ФГУП за организацию подписки.

На совещание также присутствовала начальник отдела подписки УФПС Самарской области Екатерина Русакова.



Редакторы тринадцати изданий рассказали о положении дел в районах: за последние 5 лет стоимость на подписные издания выросла в 2,5 раза, в основном из-за роста стоимости услуг почтовиков; малообеспеченные граждане, сельские пенсионеры, перестают подписываться на газеты. Такая ситуация ведет к потере основной читательской аудитории и снижению тиражей. Редакторы сообщили, что вынуждены искать альтернативные, более дешевые способы и каналы распространения изданий, но по-прежнему ценят сотрудничество с «Почтой России» и партнерские отношения.

Спикерам были заданы вопросы о системе ценообразования: «Почему при одинаковой полосности в разных районах разная цена? С чем связан рост цен на услуги почтовиков?».

Александр Вакуленко и Екатерина Русакова пояснили, что существуют утвержденные тарифы ФГУП, ниже которых компания опускаться не может, однако отдел подписки готов рассмотреть ситуацию с каждым отдельно взятым изданием. Представители «Почты России» пообещали провести аналитику тиражей районных газет, проанализировать систему доставки. Также было принято решение обратиться во ФГУП с предложением о льготной подписке для сельских пенсионеров.



В конце совещания Александр Вакуленко подчеркнул, что подписка людям нужна и социально значима. «Мы – за конструктивный подход, чтоб редакциям не приходилось заниматься альтернативной подпиской, а мы не повышали цену…» – заявил руководитель Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России».