15 февраля в Доме журналиста состоялось заседание Правления Самарской областной организации Союза журналистов России.
В рамках заседания в члены Союза журналистов России были приняты:
Т. Пудова (первичная организация «Губерния»), М. Измайлова и Д. Дятлов («Городская»), Н. Филина, Я. Коромыслова, Н. Лопатина, М. Данишевская, В. Манзур, Е. Бакланов («Автозаводская»).
Союза журналистов России! Творческих побед!
Почетные грамоты Губернатора Самарской области вручены: И. Лукьяновой, главному редактору газеты «Волжская коммуна», О. Лагутиной, заместителю председателя СООСЖР по организационным вопросам, С. Силаньеву, исполнительному директору ИА «Волга Ньюс».
Благодарности Губернатора Самарской области вручены: Т. Аглиулиной, руководителю пресс-службы СООСЖР, Ю. Стрельцу, руководителю фотослужбы газеты «Коммерсант Волга».
Почетные знаки СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом» вручены: С. Ждановой, Советнику управления по Самарской области филиала госпредприятия «Главный радиочастотный центр» в ПФО, Е. Орловой, главному редактору ТК «Самара-ГИС», С. Рязанову, члену Правления СООСЖР.
Диплом СЖР вручен Е. Гураевской, главному редактору газеты «Жигулевский рабочий».
Почетная грамота СЖР вручена А. Халитову, руководителю пресс-службы УФСИН РФ по Самарской области.
Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Станкевича И.В. вручена Ю. Галочкиной, главному редактору журнала «Самара и губерния».