15 февраля в Доме журналиста состоялось заседание Правления Самарской областной организации Союза журналистов России.

В рамках заседания в члены Союза журналистов России были приняты:

Т. Пудова (первичная организация «Губерния»), М. Измайлова и Д. Дятлов («Городская»), Н. Филина, Я. Коромыслова, Н. Лопатина, М. Данишевская, В. Манзур, Е. Бакланов («Автозаводская»).

От всей души поздравляем новых членов

Союза журналистов России! Творческих побед!



На основании Устава Самарской областной организации Союза журналистов России, раздел 4, п.4.9 из Союза журналистов России исключены: С.Лысякова, Н.Маркина («Автозаводская»), Л.Некрасова («Центральная»), А.Вадимаер («Алексеевская»).

В рамках заседания прошло награждение членов СЖ к 100-летнему юбилею организации.

Почетные грамоты Губернатора Самарской области вручены: И. Лукьяновой, главному редактору газеты «Волжская коммуна», О. Лагутиной, заместителю председателя СООСЖР по организационным вопросам, С. Силаньеву, исполнительному директору ИА «Волга Ньюс».

Благодарности Губернатора Самарской области вручены: Т. Аглиулиной, руководителю пресс-службы СООСЖР, Ю. Стрельцу, руководителю фотослужбы газеты «Коммерсант Волга».

Почетные знаки СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом» вручены: С. Ждановой, Советнику управления по Самарской области филиала госпредприятия «Главный радиочастотный центр» в ПФО, Е. Орловой, главному редактору ТК «Самара-ГИС», С. Рязанову, члену Правления СООСЖР.

Диплом СЖР вручен Е. Гураевской, главному редактору газеты «Жигулевский рабочий».

Почетная грамота СЖР вручена А. Халитову, руководителю пресс-службы УФСИН РФ по Самарской области.

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Станкевича И.В. вручена Ю. Галочкиной, главному редактору журнала «Самара и губерния».