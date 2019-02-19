Презентовали книгу о журналистах «Волжской зари»

15 февраля в Доме журналиста состоялась презентация книги «От «Зари» до «Зари» самарского журналиста Александра Лаврика. Автор более двадцати лет работал в городской вечерней газете «Волжская заря».



Книга посвящена первооснователю и первому редактору «Волжской зари» Владимиру Яковлевичу Ястребову, а также 50-летию со дня выхода в свет первого номера этой легендарной газеты.

«Заря» была чрезвычайно популярной среди самарцев и по праву входила в число лучших «вечерок» страны.

На презентацию были приглашены ветераны «Волжской зари» и те, кто помогал в становлении газеты в первые годы ее существования и потом.

Самыми желанными гостями в этот день были представители трех поколений многочисленной семьи Ястребовых – дочь Марина Владимировна, зять, внучка и правнуки. Каждый из них получил в подарок от автора по именному экземпляру книги с дарственными надписями.

Семья легендарного фотокорреспондента «Волжской зари» Николая Григорьевича Абросимова была представлена сыном Андреем, который стал продолжателем дела отца и успешно сотрудничает с ведущими телеканалами страны, снимая фото- и видеосюжеты.

Тепло и проникновенно говорили о В.Я.Ястребове и «Волжской заре», о ее журналистах, ставших героями книги, член правления Самарской областной организации Союза журналистов России С.Ю.Рязанов, главный библиограф Самарской областной научной библиотеки А.Н.Завальный, ветеран самарской кинодокументалистики Б.А.Кожин, один из первых сотрудников «Волжской зари» известный самарский литератор В.К.Туманов, бывший юнкор «Волжской зари», а ныне директор Самарского отделения Литфонда России, член Союза писателей Д.В.Агалаков, один из ведущих журналистов газеты 80-х годов В.А.Бурла и другие.

Каждый участник презентации получил в подарок от автора экземпляры книги с дарственными надписями. Завершилась встреча чаепитием с домашними пирогами и коллективным фотографированием.