Альянс Франсез Самара расскажет о проектах к Году театра

В Доме журналиста 21 февраля в 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Альянс Франсез Самара. Итоги 2018 года и проекты в 2019 году».

Директор Альянс Франсез Самара Пьер Мансини расскажет журналистам о деятельности КЛСРОО «Альянс Франсез Самара» в 2018 году, а также представит новые проекты 2019 года, в том числе посвященные Году театра в России.

Участникам пресс-конференции будет предоставлена брошюра-отчет за 2018 год и программа фестиваля Франкофонии, открытие которого пройдет в Самаре 20 марта.

В качестве спикеров также выступят президент Альянс Франсез Самара Игорь Вершинин, заместитель директора по развитию культурных и образовательных проектов Альянс Франсез Самара Юлия Гареева.

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Абкина Елена

(пресс-служба Самарской областной организации Союза журналистов России)