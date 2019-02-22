Что готовит Альянс Франсез Самара к Году театра?



21 февраля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, на которой Альянс Франсез Самара поделилась своими планами на 2019 год, а также подвели итоги прошедшего года.

Представители Альянс Франсез Самара – Игорь Вершинин, президент организации, и Пьер Мансини, ее директор, – назвали деятельность организации в 2018 году плодотворной и рассказали журналистам о культурно-образовательных проектах и мероприятиях, посвященным Году театра в России.

Как сообщили участники пресс-конференции, уже 20 марта в Самаре откроется фестиваль Франкофонии. Главным событием фестиваля станут конкурсы для детей и молодежи. Победителей некоторых конкурсов ждет поездка во Францию.

Фестиваль Франкофонии предлагает возможность принять участие в конкурсах тем, кто изучает французский язык, и культурные мероприятия для широкой публики, интересующейся франкофонными культурами.

К году театра вся сеть Альянс Франсез России приглашает всех желающих, кому от 6 до 25 лет, принять участие в конкурсе монологов на французском языке. В категории 18-25 лет по результатам региональных конкурсов 10 человек из России отправятся в двухнедельную поездку во Францию уже этим летом.

20 марта, в Международный день франкофонии в Центре социализации молодежи, школы и вузы Самары покажут свои театральные постановки на французском языке. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет примет участие в диктанте на французском языке. Самый сильный участник в орфографии французского языка из Самары отправится в Москву для участия во всероссийском конкурсе. Не менее 10 победителей будут поощрены поездкой во Францию летом 2019 г.

Традиционно будет организован Конкурс французской песни (26 марта). В этом году участники должны исполнять песни из мюзиклов на французском языке. В фестивальную программу включены: концерт франко-бенинской джазовой певицы Мины Агосси (28 марта), мастер-класс алжирской кухни (30 марта), встреча с франкофонами из Сенегала, мастерская о французском рэпе и киноклуб с носителями языка, интерактивная презентация франко-русского издания детской книги «Огрызок и Косточка» и выставка о канадском театре.

Культурно-лингвистическая самарская региональная общественная организация «Альянс Франсез Самара» работает для жителей всего города – любителей французского языка и всех, кто интересуется культурами стран-франкофонов. Организация вносит большой вклад в развитие культуры и образования Самарской области, в развитие культурных отношений между Россией и Францией. Яркими событиями для Самары в 2018 году благодаря деятельности Альянс Франсез Самара стали такие мероприятия как «Первый фестиваль «Вкус Франции» в Самаре, «Маяк на Волге» в рамках фестиваля «ВолгаФест», IV международный фестиваль «Французская осень», фестиваль «Франкофония».

- Наша политика в сферах культурно-просветительской деятельности строится как на самостоятельной организации и проведении культурных акций, так и на удачном «встраивании» наших возможностей в культурную жизнь города и губернии, ­- сказал в своем выступлении президент Альянс Франсез Самара Игорь Вершинин.