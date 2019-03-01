Боевое братство на страницах книги

28 февраля 2019 г. в Доме журналиста и литератора состоялась презентация сборника рассказов и повестей писателей-самарцев, участников войны в Афганистане.



Книга под названием «Боевое братство» приурочена к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), 40-летней годовщине ввода советских войск в Афганистан (27 декабря). Инициатором издания является Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Сборник увидел свет благодаря грантовой поддержке Правительства Самарской области.



Своими мыслями, чувствами, воспоминаниями поделились член Союза писателей России и СРО ВООВ «Боевое братство» кандидат филологических наук Андрей Грачев, член Союза писателей России, председатель Самарского отделения Союза писателей России, главный редактор всероссийского литературного журнала «Русское эхо» Александр Громов, член СРО ВООВ «Боевое братсвто», президент Самарского областного детско-юношеского движения «Школа безопасности», полковник Вячеслав Рубанов, Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы РФ, член СРО Игорь Станкевич, член Союза писателей России, заместитель председателя Самарского отделения Союза писателей РФ, заслуженный врач России, полковник медицинской службы Анатолий Улунов, член Союза писателей России, председатель Совета ветеранов Самарского отделения Союза журналистов России, подполковник Валерий Штепо.

«Подлинная память войны хранится не в архивах, а в душах, — отмечает в предисловии к сборнику председатель СРО ВООВ «Боевое братство», участник войны в Афганистане Андрей Мастерков.- Для тех, кого коснулась, она никогда не проходит. Остается не только в памяти, но и в слове. Прежде всего, в живом слове. Такие слова оживляет писатель. Авторы этой книги за свои слова отвечают, потому что все они были когда-то солдатами и офицерами легендарной 40-й армии».

