Достойно и красиво. Так уходит яркая личность…

4 марта не стало Нины Николаевны Абрамовой, заслуженного работника культуры РФ, ответственного секретаря областной организации Союза журналистов (1971-1986 г.г.)



Поздняя осень 86-го. Дом актера. Собрались со всей области журналисты в большом количестве. Что творилось на сцене: газетно-радийно-телевизионная братия блистала музыкально-драматическими и даже балетными талантами. И все «произведения» были посвящены Нине Николаевне Абрамовой. Не каждый представлял, как официально именуется ее должность, но все знали: в местном союзе журналистов она отвечает за все. Даже так: Нина Николаевна и есть наш союз.

Что он без этой маленькой хозяйки большой разношерстной семьи, разбросанной по десяткам редакций? Без ее умной решительности, от которой тогдашние чиновники приходили в оторопь и решали вопросы в пользу СЖ… Без ее неподражаемой улыбки, которая притягивала, как магнит, и могла заставить сделать все: срочно поехать в дальний район на выручку коллеге, на журналистской спартакиаде впервые в жизни встать на лыжи и почти ползком финишировать… О, без бесконечно кипящего самовара и вечных сушек – баранок в той комнате на втором этаже Дома печати, где располагался областной СЖ (то бишь Нина Николаевна). Дверь там была всегда распахнута: приезжай со своей проблемой или просто так заходи на чаек…То был эпицентр подлинной журналистской действительности: одни здесь оформлялись в командировку, другие, не щадя глоток, обсуждали звонкую публикацию, третьих анекдоты – свежие, с намеками – валили от смеха со стульев… И все – одновременно… И изо дня в день этим плодотворным хаосом верховодила она, наша Нина Николаевна!

…Потому и в Доме актера тогда, в 86-м, день рождения ее отмечался азартно, раскованно, с душой нараспашку, как личный праздник каждого из журналистов. Нина Николаевна, казалось, была моложе всех нас, вместе взятых: только радостью светилось ее лицо, ни облачка печали расставания… Назавтра – гром среди ясного неба: Абрамова уходит со своего поста, и праздник-то был прощальный. Вот так: сильная маленькая женщина, она решила уйти, как считала, вовремя, не держаться за должность до последних сил, не ждать, когда станут намекать: а не пора ли?.. Руководитель общественной, но значимой организации, Абрамова оставляла статусную должность, на пике профессиональной карьеры, в зените собственного авторитета.

Больше того, она оставляла собственное детище — местный союз журналистов, который практически создала, поставила на ноги, вывела в лидеры среди родственных организаций. Кто что знал и слышал о нем до 1971 года?.. Когда в тот год Нину Николаевну уговорили уйти с областного ТВ в эту тихую юдоль, чтобы хоть как-то наладить работу СЖ, все, что она обрела – это унылую пустую комнатушку и рубль 32 копейки в сейфе союза… Спустя 15 лет – насыщенных завидными событиями, убедительно показавших роль личности даже в локальной истории – Нина Николаевна преподнесла сильный урок: оставила кресло руководителя красиво, с достоинством! А дорогой сердцу союз бережно передала в руки тех, кого пестовала себе на смену: Натальи Огудиной, Ирины Цветковой.

…На днях недра Интернета выдали публикацию и фотографии теперь уже исторического футбольного матча 1984 года: команда театра «Ленком» играет со сборной местных журналистов (организатором уникальной спортивной встречи стал наш СЖ). На одном из таких и сегодня «живых» снимков Пельтцер, Абдулов, Караченцов и … наша Нина Николаевна. Они – по-своему яркие, неповторимые – были современниками.

Абрамова Нина Николаевна – член Союза журналистов России с 1967 года. После окончания института приступила к работе редактора детских передач на Куйбышевской студии телевидения. Затем перешла в отдел идеологии. Работа на телевидении продолжалась 20 лет. В те годы именно на Куйбышевской телестудии были придуманы передачи «Человек и закон», «Здоровье», проводились «Огоньки», посвященные различным темам. Впоследствии Нину Николаевну пригласили в Куйбышевское отделение Союза журналистов ответственным секретарем. Это был период развития главной журналисткой организации. Опыт прежней трудовой деятельности, знание особенностей жизни, в которых работают журналисты, умение понять, оценить, поддержать творческие стремления, искренность, обязательность, дипломатические качества позволили Н.Н.Абрамовой создать сильную творческую организацию и вывести ее в число самых авторитетных и влиятельных. Межрегиональные обучающие семинары, выставки, журналистские «пятницы» (встречи с известными деятелями культуры и искусства), поездки по памятным местам и многие другие необходимые для профессионального роста журналиста мероприятия – заслуга руководителя творческой организации Абрамовой Н.Н. Находясь на заслуженном отдыхе, Абрамова Нина Николаевна живо интересовалась проблемами журналисткой жизни и пользовалась авторитетом и уважением коллег – журналистов.

Нина Николаевна прожила яркую, достойную жизнь и умерла в возрасте 94 лет.

Самарская областная организация Союза журналистов России глубоко переживает уход из жизни своей коллеги и выражает соболезнование ее родным и близким. Светлая память!

Прощание с Абрамовой Ниной Николаевной состоится в Храме «Всех святых» 6 марта с 11.00 до 11.30 по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, Храм «Всех святых» (на пересечении с ул. Киевская).