Повышение рождаемости — важный аспект нацпроекта «Демография»

27 февраля 2019 года в Доме журналистов состоялся круглый стол на тему: «Охрана материнства и детства. Национальный проект «Демография». Мероприятие прошло в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

В мероприятии приняли участие: министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, представители Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства образования и науки Самарской области.

Открывая мероприятие, Марина Антимонова определила национальный проект «Демография» как разносторонний и мультидисциплинарный, охватывающий вопросы демографии, поддержки семей с детьми, социального обслуживания граждан пожилого возраста, здравоохранения, общественного здоровья, физической культуры, образования. По мнению министра, низкая рождаемость сегодня является одной из центральных проблем, у которой есть как объективные причины — например, сейчас в стране самая низкая численность женщин репродуктивного возраста за последние годы, так и субъективные откладывание рождения детей на более поздние сроки, отказ женщин от сохранения беременности, недостаточно развитая инфраструктура для комфортной жизни семей с детьми, частичной утратой семейных ценностей, снижение уровня жизни семей, в которых появляются дети. Поэтому главной задачей национального проекта «Демография» является повышение рождаемости в Самарской области путем разработки комплекса мер социальной поддержки, реализации федеральных программ поддержки молодых семей. Только комплексный подход может помочь в решении этой задачи.

Эксперты затронули темы, касающиеся охраны женского здоровья, решения проблемы бесплодия, в том числе благодаря федеральной программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), основ здорового образа жизни и их влияние на увеличение рождаемости здоровых детей, программ поддержки многодетных семей, а также обсудили новые возможности для женщин в декретном отпуске: переобучение, повышение квалификации, самозанятости.

Руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям Виталий Пономарев рассказал, как решается проблема бесплодия в Самарской области: «5000-6000 женщин в Самарской области, имеющие диагноз «бесплодие», получают весь комплекс квалифицированной помощи. В год осуществляется более 1,5 тысяч ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. В Самарской области ЭКО по количеству и эффективности объективно опережает другие регионы». Главный репродуктолог Самарской области Ирина Моисеева подтвердила, что в 2018 году в Самарской области 2,5% родившихся малышей появились на свет в результате ЭКО, средний показатель по России составляет 1,6%.

На сегодняшний день одной из серьезных проблем является нехватка мест в ясельных группах в детских садах. Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская пояснила: «Более 5 тысяч родителей желают отдать детей в детский сад в возрасте до 3-х лет. В 2019 году будут построены новые и реконструированы имеющиеся детские сады, всего будет создано 2400 мест, а к 2022 году предполагаем, что все семьи, имеющие потребность в местах в ясельных группах, смогут удовлетворить ее».

О способах переподготовки, переквалификации и занятости женщин в декретном отпуске рассказал руководитель управления развития кадровых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Дорофеев: «С 2012 года по 2018 год по направлению службы занятости прошли обучение 2560 женщин указанной категории. В 2019 году планируется обучить не менее 450 женщин». В статусе национального проекта «Демография» реализация мероприятия «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте трех лет» и выделение на него средств федерального бюджета планируется только с 2020 года.

В 2019 году будет проводиться предварительная работа с целью определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Всего за период с 2019 по 2024 годы запланировано участие в этих программах более 6 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, — на эти цели запланировано выделение 306,25 млн руб., в том числе в 2020 году — 51,95 млн руб. на обучение 1048 человек.

Несмотря на уже существующие и работающие меры социальной поддержки, способные простимулировать повышение рождаемости детей, одной из самых острых проблем является приобретение молодой семьей жилья. Она может быть частично решена путем получения материнского капитала. Об этом и о других способах помощи молодым семьям и поддержке многодетных семей рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Светлана Нефедова.

Подводя итог, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина подчеркнула важность этого проекта и подтвердила необходимость комплексного подхода и межведомственной работы для реализации проекта «Демография».