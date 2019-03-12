Предприниматели нуждаются в защите

11 марта в Доме журналиста обсудили тему «Защита прав и интересов отечественного предпринимателя». В работе круглого стола приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов, а также представители министерств промышленности, строительства и экономического развития Самарской области, Торгово-промышленной палаты и юристы.

Собравшиеся говорили о мерах государственной защиты предпринимателей, состоянии судебной практики по спорам между предпринимателями и органами власти.



Очередной круглый стол — совместный проект редакции газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России при поддержке правительства Самарской области — был посвящен вопросам развития малого и среднего бизнеса в регионе, защите прав предпринимателей, а также были рассмотрены проблемные ситуации, с которыми сталкивается бизнес.



Дискуссию открыл уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. В своем выступлении он обозначил основные проблемы: взаимодействие бизнеса и власти, защита предпринимателей от уголовного преследования, законодательные новации в строительной сфере, меры государственной финансовой поддержки бизнеса на ближайшие несколько лет и многие другие.



Заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин отметил, что введение эскроу-счетов для застройщиков – тема очень болезненная: «Жилищное строительство в настоящее время переживает серьезные изменения. Главная суть реформы – решить проблему обманутых дольщиков и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Законодатель предусмотрел переходный период, не все стройки смогут перейти на эскроу-финансирование. Для проектов вводятся критерии, сейчас в Правительстве РФ идет обсуждение этих критериев. В перспективе орган исполнительной власти будет определять процент технической готовности объекта. Ели степень готовности высокая, то объект не будет подпадать под новые правила и будет достраиваться по старой схеме».



Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере незаконного уголовного преследования и реализации амнистии Вахтанги Арзиани затронул одну из проблемных тем – незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности и, как следствие, аресты, изъятие документов, имущества. «Предлагаем совместно с адвокатским сообществом провести анализ количества удовлетворенных следователями ходатайств адвокатов о применении меры пресечения для предпринимателей, несвязанной с лишением свободы, и изменить практику арестов предпринимателей в рамках предварительного следствия», — прокомментировал Евгений Борисов.



Подводя итоги мероприятия, участники пришли к единому мнению об эффективности проведения подобных встреч и высказали свои предложения о необходимости дальнейшего обсуждения проблемных вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, в подобном формате.