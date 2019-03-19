Все на «Главную роль…»

19 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется фотовыставка «В главной роли …», посвященная Году театра в России.



Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России, Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России, галерея «Новое пространство».

Партнер мероприятия – Международный фестиваль творчества «Art-ГОРОД».

На выставке «В главной роли…» будет представлено около 100 художественных фотографий, сюжеты которых созвучны теме театра. Жанры: репортажная, постановочная, стрит-фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Авторы работ – члены Фотообъединения областного Союза журналистов – поставили перед собой задачу найти аналогию между реальной жизнью и сценической, раскрыть яркость, драматичность окружающей действительности.



В открытии выставки примут участие:

– Алексей Елхимов – актер, режиссер СамАрта, режиссер спектакля «Одиссея» актёр, режиссёр, педагог лаборатории Анатолия Праудина,

– Родион Уваров – участник проекта «Art-ГОРОД», хореограф Детского театра мюзикла «Страна мечты», исполнитель современного танца;

– Екатерина Потапова – художник-шаржист;

– Константин Фатеев – руководитель эстрадного оркестра «Джайвбенд»

Каждый миг нашей жизни – представление. Всё «играет», идёт своим ходом. Одна постановка сменяется другой. Но у «театра жизни» нет антрактов, и время окончания неизвестно… Фотография дает возможность остановиться в любом действии этой бесконечной игры.

Место проведения мероприятия: г.Самара, пр.Ленина, 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

Дата открытия выставки – 19 марта. Начало открытия — 18.00.

О своем участии просим сообщить по телефону:

(846) 332-68-39 – Еленой Абкине (руководителю пресс-службы СООСЖР).

или по электронной почте: spress@samtelecom.ru

Выставка будет работать с 19 марта по 3 апреля. Вход свободный! 12+

