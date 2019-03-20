Земля, погода, паводок

В Доме журналиста прошла пресс-конференция с участием представителей Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Мероприятие приурочено к 185-летию Гидрометеорологической службы России и Всемирному метеорологическому дню.

На пресс-конференции выступили начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова и пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Вячеслав Демин.

Спикеры рассказали о Всемирной метеорологической организации, привели интересные факты изменения климата на планете, в том числе и на территории Самарской области, дали прогнозы весеннего половодья в регионе.



Как сообщил Вячеслав Демин, с начала индустриального периода «глобальная температура на планете выросла примерно на 1 градус, в России этот процесс идет еще более быстрыми темпами». Средняя скорость изменения годовой температуры воздуха составляет за периоды 1936-2018 гг. и 1989-2018 гг. +0,03 °С/год.

За 2018 год осадков в среднем по области выпало 368 мм,что в среднем на 117 мм меньше климатической нормы и на 252 мм меньше, чем в 2017 году. В 2018 году в целом на территории РФ отмечалось 1040 опасных гидрометеорологических явлений, включая агрометеорологические и гидрологические. Это на 4 % меньше, чем в 2008 году.

Говоря о предстоящем весеннем паводке в регионе, Людмила Анутина отметила, что, не смотря на снежную зиму, развитие весенних процессов идет спокойно – «талая вода потихоньку уходит в почву, осложнений на малых реках быть не должно». Тем не менее, по словам гидрометеорологов, из-за заторов на реках ожидаются потопления в 12 районах области и 41 населенном пункте. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, очищение ото льда Куйбышевского водохранилища ожидается около нормы, вскрытие Саратовского водохранилища и малых рек области произойдет на 2 дня раньше обычного. Максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17 – 67 см, а на реке Самара – ниже нормы на 22 – 96 см.