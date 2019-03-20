Открылась выставка «В главной роли…»

В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялось открытие выставки «В главной роли…».



На экспозиции представлены работы Валерия Афанасьева, Екатерины Афанасьевой, Елены Демидовой, Владимира Иванова, Марины Кейлиной, Олега Кирюшкина, Сергея Курочкина, Вениамина Крайнова, Андрея Ларионова, Екатерины Лобановой, Георгия Майорова, Юрия Стрельца, Николая Федорина, Георгия Фролова, Наталья Шинкевич. Мастера художественной и репортажной фотографии постарались провести параллели между реальной жизнью и сценической, искусством театра и искусством фотографии, раскрыть яркость, драматичность окружающей действительности.



Выставка посвящена Году театра в России и проходит в рамках проекта «Вся жизнь – театр!».



В качестве приглашенных гостей, выступивших на открытии, были творческие люди Самары: актер, режиссер СамАрта Алексей Елхимов, участник проекта «Art-ГОРОД», хореограф Детского театра мюзикла «Страна мечты» Родион Уваров, художник-шаржист Екатерина Потапова и саксофонист, руководитель эстрадного оркестра «Джайвбенд» Константин Фатеев.



Организовали выставку Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России и галерея «Новое пространство». Партнером мероприятия выступил Международный фестиваль творчества «Art-ГОРОД».

Приглашаем посетить экспозицию!

Выставка будет работать до 3 апреля (включительно). Вход свободный! 12+







