побуждение к действию

В галерее «Новое пространство» открылась выставка «В главной роли …», провоцирующая на эксперименты.

Выставка «В главной роли …» задумана в рамках проекта «Вся жизнь – театр!», создана благодаря творческому союзу Фотообъединения и галереи «Новое пространство» и нацелена на привлечение широкого круга зрителей.

На экспозиции представлено около 100 художественных фотографий, сюжеты которых созвучны теме театра. Использованы разнообразные жанры: репортажная, постановочная съемки, стрит-фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Мастера художественной и репортажной фотографии постарались провести параллели между реальной жизнью и сценической, искусством театра и искусством фотографии, раскрыть яркость, драматичность окружающей действительности.

Партнером мероприятия в проведении открытия выставки стал Международный фестиваль творчества «Art-ГОРОД».



«ПОИГРАЕМ В ТЕАТР!»

Авторы представленных работ – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Сергей Курочкин, Вениамин Крайнов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Георгий Фролов, Наталья Шинкевич.

У каждого художника свой подход к теме театра в фотоискусстве, свой взгляд на процессы творчества.

– Люблю постановочную съемку, потому что действуешь как режиссер. Выстраиваешь мизансцены и ставишь перед фотомоделями (актерами) задачи. Процесс как на репетиции спектакля. – Признается Екатерина Демидова.

– Театр проявляется повсюду. – Считает Георгий Майоров. – Особенно это выражено в спорте. Самарцы и Самара в 2018 году стали участниками большого зрелища под названием «Футбол- 2018». Незабываемое впечатление! И я был зрителем этого спектакля.

В своем подходе к раскрытию темы жизни и театра Георгий Фролов опирается на значимость человека:

– Человек придумал фотографию в надежде обрести вечность в её отпечатках и сам же стал ее неотъемлемой частью… Человек – главная роль, которую играют в театре теней, в театре улиц и повседневной жизни, где каждому определены своё место и время.

– Идея съёмки по мотивам литературных произведений у меня возникла после знакомства с творчеством Ремарка. – Пояснила Екатерина Лобанова. – Писатель покорил с первых строк неповторимым, ироничным стилем… Я стараюсь максимально отразить своё представление о героях книг, о чувствах и переживаниях персонажей. Мои работы, которые представлены на выставке, исполнены в жанре постановочной фотографии.

Вектором развития для своего творчества Николай Федорин выбрал эксперименты с портретной фотосъемкой. «В них присутствует интрига, недосказанность, а также элементы театральности» – объясняет фотохудожник.

– Поиграем в театр! – Предлагает Юрий Стрелец. – Свет и тень, день и ночь… Как не напрягайся, но лучше Шекспира все равно не скажешь: «Весь мир – театр, а люди в нем актеры».

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Выставка «В главной роли…» – это не только пересечение тем театра, жизни и фотографии, это еще и синтез искусств – провокация на эксперимент. Именно в таком контексте было задумано само открытие экспозиции.

Атмосферу выставки в этот вечер помогли создать приглашенные гости: актер и режиссер театра «СамАрт» Алексей Елхимов, участник фестиваля «Арт-город» художник-шаржист Екатерина Потапова, танцор-импровизатор, хореограф Детского театра мюзикла «Страна мечты» Родион Уваров, а также руководитель эстрадного оркестра «Джайвбенд», саксофонист Константин Фатеев.



Динамику восприятию экспозиции придала танцевальная импровизация Родиона Уварова. Прямо на паркете галереи танцор разыграл сцену потери айфона. Потеря связи с внутренним и внешним миром — что может быть драматичнее для молодого человека, заключившего всю свою жизненно важную информацию в корпусе гаджета?!

– В настоящее время театр – это наш телефон, поскольку мы всегда в нем. – прокомментировал позже идею своего номера импровизатор, – Мы находимся в нем под какой-то маской, это наше личное пространство, личный уголок, в который мы не подпускаем никого, кроме самых близких и дорогих нам людей. В своем танце я сделал акцент именно на это.

Родион отмечает актуальность и современность представленных на выставке тем. Особенно ему оказались близки авторские фото Валерия Афанасьева:

– Глядя на эти работы, начинаешь по-другому относиться к фотографии. Ведь каждый день мы просматриваем огромное количество снимков, и они перестают вызывать у нас глубокие эмоции. Но работы профессионала «колют» в самую душу.



Интересным творческим экспериментом стал сейшен Константина Фатеева и Родиона Уварова. Без какой-либо репетиции саксофонист и танцор на глазах посетителей выставки создали новый номер.

– Я часто бываю на выставках от Фотообъединения и хочу отметить, что «В главной роли..» сильно отличается от предыдущих по стилистике. – Признается Константин Фадеев. – Понравилась сама тема театра и постановочные театральные фотографии. Нет однотипных работ. Каждый автор преподносит свое видение и свой посыл. Фотографы в очередной раз удивляют, поскольку дают нам «пищу» для размышлений. Что касается меня, то я тоже люблю фотографировать… Музыку тоже очень люблю, разных жанров, самое главное, чтобы она была хорошая.



Гармонично вписалась в экспозицию выставки шаржист Екатерина Потапова.

– Сегодня здесь в галерее я увидели много интересных людей. – Делится впечатлением художница. – Здесь все прекрасно и зрелищно. Здорово, что вы есть, и есть страсть, которая объединяет интересных людей и их работы в едином проекте.

На вопрос «Что роднит и объединяет шаржиста и фотограф?» Екатерина ответила:

– Художникам без фотографов в настоящее время никуда. К примеру, у нас есть вариант подарочного портрета, который дарится независимо от того, знает ли человек об этом или нет. И, поскольку это сюрприз, естественно, в этом случае используется фотография, которая могла быть сделана совершенно случайно.



Выставка «В главной роли…» – срез нашего времени. Яркая, живая, экспрессивная, нацеленная скорее не на созерцание, а на действие. Наверное, так должно и быть, потому что театр – это жизнь, а жизнь – это развитие событий. И искусство фотографии как побуждение к действию.

Выставка работает по адресу: г.Самара, пр.Ленина, 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

Работа выставки продлится до 3 апреля (включительно). Вход свободный! 12+