Как благоустроить город – обсудим

28 марта в Доме журналиста состоится круглый стол на тему «Благоустройство городов: проблемы и их решение».



Будут обсуждаться следующие вопросы:

– Национальный проект «Жилье и городская среда» (планы, задачи);

– Реализация на территории региона президентского проекта «Формирование комфортной и городской среды» в 2019 году: объемы и финансирование, какие объекты будут благоустроены, сколько дворов и сколько общественных территорий. А также же итоги 2017, 2018 гг. Что было сделано?

– Роль жителей при реализации проектов благоустройства: участие жителей в обсуждении проектов благоустройства и голосовании при выборе объектов;

– Обратная связь: как учитывается общественное мнение; роль общественных организаций, народный контроль;

– Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (г.о. Сызрань, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Отрадный, Октябрьск) – какие проекты представили города, есть ли частные инвесторы для их реализации;

– Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. Реализация проекта «Умный город» на территории Самарской области.

Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

Среди приглашенных участников – представители департаментов и управлений городского хозяйства муниципалитетов Самары, Тольятти, Чапаевска, представители Общественной палаты Самарской области и ОНФ, архитекторы, общественники и др.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

Дата проведения мероприятия — 28 марта 2019 г., начало в 11.00

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