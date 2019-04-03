Всё для человека

2 апреля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему «Развитие электронных госуслуг в цифровую эпоху» с участием врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислава Казарина.

Станислав Казарин представил статистические данные о том, какое место по посещаемости единого портала госуслуг занимает самарский регион среди других топ-регионов и какова доля жителей Самарской области, использующих в 2018 г. механизм получения гос- и муниципальных услуг в электронной форме. Руководитель департамента также рассказал, что в рамках проекта «Цифровое госуправление» реализуется 25 суперсервисов.

Представители ГУ МВД России по Самарской области, принимавшие участие в пресс-конференции, пояснили, каким образом с помощью портала гос.услуг можно оперативно получить необходимые справки, зарегистрировать автомобиль, оформить загранпаспорт, пройти регистрацию по месту жительства, оплатить со скидкой штрафы ГИБДД.