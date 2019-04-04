В рамках проекта «Цифровая экономика»

80 % жителей Самарской области в 2018 году получили госуслуги в электронном виде

Cогласно исследованиям Росстата, регион выполнил «майский указ» президента 2012 года по вовлечению граждан в использование сервисов госуслуг. По этому показателю Самарская область попала в десятку наиболее динамично развивающихся субъектов. Чаще всего жители через интернет записывались к врачу, платили в бюджет и решали вопросы по линии МВД.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2021 по 2024 год систему электронных госуслуг модернизируют. Планируется, что у каждого человека, вместо личного кабинета, появится собственный защищённый цифровой профиль, где будет храниться вся важная информация и основные документы. С разрешения владельца с аккаунтом будут взаимодействовать как государственные, так и коммерческие структуры. Это позволит ускорить документооборот и получение необходимых услуг.

— Из цифрового профиля вырастает новый сервис, так называемые “25 суперуслуг”, о которых заявлено в этом году. Мы говорим о том, что переходим к взаимодействию с гражданами по принципу жизненных ситуаций, — пояснил врио зампредседателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

Такой «жизненной ситуацией» может стать рождение ребёнка. Тогда в цифровой профиль автоматически поступит предложение от одного из сервисов. К примеру, оформить документы по прописке малыша. Фактически, система сама сможет предлагать гражданам все необходимые услуги. Они будут оказываться в электронном виде, в нём же сохранятся и все документы. Как заявил в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по итогам реализации нацпроекта “Цифровая экономика” социально значимые госуслуги в электронном виде должны предоставляться массово и проактивно. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий — все это будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы.

Автор — Кирилл Козин, ТРК «Губерния»

https://www.guberniatv.ru/news/80-zhiteley-samarskoy-oblasti-v-2018-godu-poluchili-gosuslugi-v-elektronnom-vide/