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По следам эпохи романтики

В Доме журналиста открылась выставка, посвященная памяти самарского художника- портретиста, члена Союза журналистов России Анатолия Песигина.

Анатолий Песигин. "Зимний пейзаж"
Анатолий Песигин. «Зимний пейзаж»

Проект «По следам эпохи романтики» – в память о человеке, которая живет среди родных, друзей и учеников, почитателей прекрасного.

Анатолий Песигин. "Старые крыши"
Анатолий Песигин. «Старые крыши»

Песигин Анатолий Георгиевич (годы жизни — 1937-2004 гг.) – знаковая фигура для Самары, поэт, художник, педагог, член Союза журналистов России (1992 г.). Мастер графического портрета, наброска, автор многочисленных стихов и песен.

Анатолий Песигин. "Иртыш"
Анатолий Песигин. «Иртыш»

На выставке собраны художественные произведения от ранних ученических («Натюрморт», «Ахуны», «Сурск») до профессиональных, что позволяет проследить процессы творческого поиска художника. Около половины работ экспонируется впервые.

Анатолий Песигин. Иллюстрации к книге "Красное число"
Анатолий Песигин. Иллюстрации к книге «Красное число»

Стремление к красоте, увлечение красотой у Песигина всегда сочетались с желанием делиться восторженностью. Анатолий Песигин – один из основателей художественной школы в Куйбышеве, активный участник молодежного клуба ГМК-62, яркая творческая личность. В живописи и графике Песигина отражены идеалы его эпохи – люди разных профессий, верные своему делу, намеченному пути. В конце 60-ых Анатолий Песигин вместе с ГМК-62 по путевке обкома комсомола был направлен в Сибирь, где написал серию работ «Ханты-Мансийск», «Тобольск», «По Сибири», «Больной олень».

Анатолий Песигин. "Женский портрет"
Анатолий Песигин. «Женский портрет»

Строка из стихотворения А. Песигина «О, линия, волшебница моя!» говорит об особом отношении художника к линейной графике. Во многих портретах, сделанных его рукой, читается увлечение техникой Г.Гольбейна и пластикой С.Боттичелли. На экспозиции в Доме журналиста представлено несколько графических работ подобного плана. Одна из них — «Портрет журналистки В.Неверовой».

По следам эпохи романтики. Выставка А.Песигина.
По следам эпохи романтики. Выставка А.Песигина.

 