В Доме журналиста открылась выставка, посвященная памяти самарского художника- портретиста, члена Союза журналистов России Анатолия Песигина.

Проект «По следам эпохи романтики» – в память о человеке, которая живет среди родных, друзей и учеников, почитателей прекрасного.

Песигин Анатолий Георгиевич (годы жизни — 1937-2004 гг.) – знаковая фигура для Самары, поэт, художник, педагог, член Союза журналистов России (1992 г.). Мастер графического портрета, наброска, автор многочисленных стихов и песен.

На выставке собраны художественные произведения от ранних ученических («Натюрморт», «Ахуны», «Сурск») до профессиональных, что позволяет проследить процессы творческого поиска художника. Около половины работ экспонируется впервые.

Стремление к красоте, увлечение красотой у Песигина всегда сочетались с желанием делиться восторженностью. Анатолий Песигин – один из основателей художественной школы в Куйбышеве, активный участник молодежного клуба ГМК-62, яркая творческая личность. В живописи и графике Песигина отражены идеалы его эпохи – люди разных профессий, верные своему делу, намеченному пути. В конце 60-ых Анатолий Песигин вместе с ГМК-62 по путевке обкома комсомола был направлен в Сибирь, где написал серию работ «Ханты-Мансийск», «Тобольск», «По Сибири», «Больной олень».

Строка из стихотворения А. Песигина «О, линия, волшебница моя!» говорит об особом отношении художника к линейной графике. Во многих портретах, сделанных его рукой, читается увлечение техникой Г.Гольбейна и пластикой С.Боттичелли. На экспозиции в Доме журналиста представлено несколько графических работ подобного плана. Одна из них — «Портрет журналистки В.Неверовой».