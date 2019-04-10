«ЛАДА-МЕДИА» — 29 лет!

Сегодня исполнилось 29 лет «ЛАДА-МЕДИА» и 25 лет программе «Новости Тольятти».



«ЛАДА-МЕДИА» – крупнейший холдинг, обеспечивающий необходимой информацией тольяттинцев и жителей Самарской губернии, надежный оператор на рынке телекоммуникационных услуг, транслятор передовых идей и современных технологий; компания, где «рождаются» и успешно развиваются самые смелые проекты, где находят отражение самые актуальные темы.

Всё это происходит благодаря действиям большого коллектива, который сумела сплотить генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Викторовна Денисова.

Самарская областная организация Союза журналистов России от всей души поздравляет руководство и сотрудников «ЛАДА-МЕДИА» со знаменательными датами.