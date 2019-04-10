«ЛАДА-МЕДИА» — 29 лет!

Сегодня исполнилось 29 лет «ЛАДА-МЕДИА» и 25 лет программе «Новости Тольятти».
«ЛАДА-МЕДИА» – крупнейший холдинг, обеспечивающий необходимой информацией тольяттинцев и жителей Самарской губернии, надежный оператор на рынке телекоммуникационных услуг, транслятор передовых идей и современных технологий; компания, где «рождаются» и успешно развиваются самые смелые проекты, где находят отражение самые актуальные темы.
Всё это происходит благодаря действиям большого коллектива, который сумела сплотить генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Викторовна Денисова.
Самарская областная организация Союза журналистов России от всей души поздравляет руководство и сотрудников «ЛАДА-МЕДИА» со знаменательными датами.
Дорогие коллеги!
Вы – настоящая команда единомышленников и профессионалов. От всего сердца желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Оставайтесь всегда молодыми и дерзкими!