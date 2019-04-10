Анонс

Сразимся за «Кубок ГУ МВД России»

27 апреля пройдет турнир по шахматам
на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области. Приглашаем журналистов-шахматистов, а также представителей блогосферы принять участие в…
шахматном турнире!

Заявки на участие подавать в Самарскую областную организацию Союза журналистов России.

Турнир приурочен ко Всемирному Дню свободы печати.

Шахматный турнир на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области
Шахматный турнир на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области

В товарищеском матче сойдутся сборная команда ГУ МВД России по Самарской области, состоящая из действующих сотрудников и ветеранов ОВД, и команда журналистов, куда войдут работники средств массовой информации и блогосферы. Сейчас идет формирование команды СМИ.

Впервые в истории турнира к участию приглашаются дети!

Место проведения соревнований: Культурный центр ГУ МВД России по Самарской обл. им. Ф.Э. Дзержинского (г. Самара, ул. Степана Разина, 46 ).

Регистрация – с 10.30.

Начало соревнований — в 11.00.

ВНИМАНИЕ!
Заявку необходимо отправить до 24 апреля 2019 г. по E-mail: spress@samtelecom.ru

или позвонить по т.: (846) 332-68-39; т.8-917-159-00-20 – Елене Абкиной (руководителю пресс-службы)

Необходимо заполнить сведения об участнике, указав: Ф.И.О (полностью), СМИ,  должность,  тел. контакта,  E-mail.

 