Сразимся за «Кубок ГУ МВД России»

27 апреля пройдет турнир по шахматам

на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области. Приглашаем журналистов-шахматистов, а также представителей блогосферы принять участие в…

шахматном турнире!

Заявки на участие подавать в Самарскую областную организацию Союза журналистов России.

Турнир приурочен ко Всемирному Дню свободы печати.

В товарищеском матче сойдутся сборная команда ГУ МВД России по Самарской области, состоящая из действующих сотрудников и ветеранов ОВД, и команда журналистов, куда войдут работники средств массовой информации и блогосферы. Сейчас идет формирование команды СМИ.

Впервые в истории турнира к участию приглашаются дети!

Место проведения соревнований: Культурный центр ГУ МВД России по Самарской обл. им. Ф.Э. Дзержинского (г. Самара, ул. Степана Разина, 46 ).

Регистрация – с 10.30.

Начало соревнований — в 11.00.

ВНИМАНИЕ!

Заявку необходимо отправить до 24 апреля 2019 г. по E-mail: spress@samtelecom.ru

или позвонить по т.: (846) 332-68-39; т.8-917-159-00-20 – Елене Абкиной (руководителю пресс-службы)

Необходимо заполнить сведения об участнике, указав: Ф.И.О (полностью), СМИ, должность, тел. контакта, E-mail.