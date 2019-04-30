«Самарские солнышки» в Доме журналиста

30 апреля в Доме журналиста открылась выставка фотопроекта “Мама” студентов Самарского университета.

Тема проекта — воспитание и обучение детей с синдромом Дауна. Организаторами стали самарский Союз журналистов, кафедра теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, а также студенты-журналисты 4 курса, авторы проекта “Живые Истории” Кирилл Гуров и Ксения Якурнова.

Фотопроект показывает историю людей, которые работают в Организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей “Самарские солнышки”.

Особенность проекта в том, что некоторые его герои сами являются родителями детей, живущих с этим диагнозом. Именно поэтому для них нет разделения на “своих и чужих”. В “Самарских солнышках” педагоги занимаются воспитанием детей и помогают им социализироваться.

Автор фоторабот Кирилл Гуров является фотографом проекта “Живые Истории”. Это объединение волонтеров Самары и области, которые помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К идее этого фотопроекта его привела мама, которая тоже работает в организации “Самарские солнышки”:

“Все началось с моей мамы, она — одна из героев проекта. Потом через нее я нашел других мам, которые работают в “Самарских солнышках”, и сделал о них репортаж. С детьми было довольно легко найти контакт. Например, есть фотографии девочки Даши, где она танцует, так вот она очень любит камеру. Многие ребята позировали, им было интересно и они не казались стеснительными. Некоторые подходили до начала съемки и спрашивали: “Что вы тут делаете?”.

Некоторые героини проекта — мамы детей с синдромом Дауна. Я думаю, они воспринимают всех детей как своих собственных. Поэтому занятия получаются очень добрые и нежные, если можно так сказать. Конечно, иногда с ними приходится быть чуть строгими, потому что им трудно сосредоточиться, разучить танец или правильно спеть”.





Фотопроект “Мама” призван показать мамам с детьми с синдромом Дауна, что с этим диагнозом можно не только полноценно жить, но и развивать творческие способности, выступать на сцене и просто наслаждаться жизнью.

Выставка пробудет в Доме журналиста до 13 мая.

Вход свободный.