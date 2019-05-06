7 мая — День радио

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем радио! Изобретенное более ста лет назад радио до сих пор продолжает связывать слушателей всей планеты, рассказывая о событиях в мире.Технический прогресс не стоит на месте – со времени расцвета радиовещания прошли десятилетия, на сцену вышли телевидение и Интернет. Но от этого радио вовсе не потеряло своей значимости. Оно остается нитью, связывающей нас через расстояние, доносящей до слушателей самые свежие новости.

Радио ­ – это, прежде всего, люди. За каждой радиостанцией, каждым эфиром и каждой частотой вещания стоят технические сотрудники, связисты, корреспонденты, редакторы, ведущие. Все они неустанно трудятся для того, чтобы программа вовремя вышла в эфир, чтоб связь была стабильной в любой точке страны, а новость дошла до своего слушателя.

В этот день хочу пожелать всем работникам радио профессиональных и творческих успехов. Пусть волны эфира приносят в каждый дом только хорошие новости, интересные сюжеты и любимую музыку.

С профессиональным праздником, друзья!

Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России,

Секретарь Союза журналистов России