История, люди, даты

След добра

Ушел из жизни наш товарищ - Федоров Михаил Глебович.
Классик отечественной литературы  Даниил Гранин, вспоминая свою военную молодость, говорил, что на могилах павших однополчан предпочитали  говорить  не об их ратных  подвигах, а  о присущей этим людям доброте. Михаил Глебович Федоров был необыкновенно добрым  и  отзывчивым человеком. Он был добрым, когда  студентом-второкурсником   Куйбышевского педагогического института шефствовал над так называемыми «трудными» подростками. Он был добрым, работая  заместителем главного редактора «Самарской Газеты». К нему шли за поддержкой  журналисты, материалы которых по каким-то  причинам «завернул» главный редактор.  И частенько бывало, что Мише удавалось  отстоять спорную  корреспонденцию, и она шла в печать.

Федоров Михаил Глебович
Федоров Михаил Глебович

Глебыч никогда не кичился  своими высокими должностями. И можно только  подивиться тому, что, работая  в сугубо административных организациях – в  областной администрации, в Губернской думе,– он не зачерствел душой, не обюрократился. При нем журналистам  всегда был «зеленый свет» в кабинет  губернатора за интервью. Пресс-секретарь Михаил Глебович Федоров  честно и добросовестно выполнял свои обязанности, помогая газетчикам.

Природная доброта отличала нашего друга  и в общении с представителями  различных религиозных конфессий, когда он работал  консультантом  губернатора  по вопросам  взаимодействия светской и церковных властей. Михаила одинаково уважали и православные, и католики.  И все другие. Никто никогда не был им обижен.

Миша соединял в себе многие таланты. Он был глубоким аналитиком, работая над научными статьями, и тонким лириком, читая свои  новые стихи. Студенты Самарского университета не чаяли в нем души как в преподавателе, педагоге. Друзья, настоящие друзья, которых у него было немного, дорожили его дружбой, уважали за преданность и готовность  помочь в любую минуту.

Имея склонность к языкам, наш друг прекрасно знал многие славянские, в том числе польский, чешский, болгарский. Местные газеты частенько публиковали  его переводы  из периодических изданий  стран Восточной Европы, как принято говорить сегодня. Особенным успехом  пользовались  переводы из газеты «Септември» города Стара-Загоры, побратима Самары.

Удивительно много успел сделать за свою  яркую и насыщенную жизнь наш Миша. Всегда добрый, внимательный, рассудительный, он умел слушать собеседника, даже если тот чересчур  злоупотреблял  его вниманием  и таким драгоценным временем.  Не многие сегодня могут  похвастать умением  слушать других. Все куда-то торопятся, спешат…

Нам будет очень не хватать тебя, Миша! Ты был таким своим, светлым, таким щедрым на друзей,  на дела, на стихи…

Мы запомним тебя Добрым!