След добра

Ушел из жизни наш товарищ - Федоров Михаил Глебович.

Классик отечественной литературы Даниил Гранин, вспоминая свою военную молодость, говорил, что на могилах павших однополчан предпочитали говорить не об их ратных подвигах, а о присущей этим людям доброте. Михаил Глебович Федоров был необыкновенно добрым и отзывчивым человеком. Он был добрым, когда студентом-второкурсником Куйбышевского педагогического института шефствовал над так называемыми «трудными» подростками. Он был добрым, работая заместителем главного редактора «Самарской Газеты». К нему шли за поддержкой журналисты, материалы которых по каким-то причинам «завернул» главный редактор. И частенько бывало, что Мише удавалось отстоять спорную корреспонденцию, и она шла в печать.

Глебыч никогда не кичился своими высокими должностями. И можно только подивиться тому, что, работая в сугубо административных организациях – в областной администрации, в Губернской думе,– он не зачерствел душой, не обюрократился. При нем журналистам всегда был «зеленый свет» в кабинет губернатора за интервью. Пресс-секретарь Михаил Глебович Федоров честно и добросовестно выполнял свои обязанности, помогая газетчикам.

Природная доброта отличала нашего друга и в общении с представителями различных религиозных конфессий, когда он работал консультантом губернатора по вопросам взаимодействия светской и церковных властей. Михаила одинаково уважали и православные, и католики. И все другие. Никто никогда не был им обижен.

Миша соединял в себе многие таланты. Он был глубоким аналитиком, работая над научными статьями, и тонким лириком, читая свои новые стихи. Студенты Самарского университета не чаяли в нем души как в преподавателе, педагоге. Друзья, настоящие друзья, которых у него было немного, дорожили его дружбой, уважали за преданность и готовность помочь в любую минуту.

Имея склонность к языкам, наш друг прекрасно знал многие славянские, в том числе польский, чешский, болгарский. Местные газеты частенько публиковали его переводы из периодических изданий стран Восточной Европы, как принято говорить сегодня. Особенным успехом пользовались переводы из газеты «Септември» города Стара-Загоры, побратима Самары.

Удивительно много успел сделать за свою яркую и насыщенную жизнь наш Миша. Всегда добрый, внимательный, рассудительный, он умел слушать собеседника, даже если тот чересчур злоупотреблял его вниманием и таким драгоценным временем. Не многие сегодня могут похвастать умением слушать других. Все куда-то торопятся, спешат…

Нам будет очень не хватать тебя, Миша! Ты был таким своим, светлым, таким щедрым на друзей, на дела, на стихи…

Мы запомним тебя Добрым!