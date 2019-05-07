О неделе безопасности дорожного движения

В Доме журналиста 7 мая прошла пресс-конференция на тему «Сохрани жизнь # Выскажись», организованная УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и областным Союзом журналистов.

Главной темой пресс-конференции стала пятая глобальная неделя безопасности дорожного движения, инициированная Организацией Объединенных Наций, которая стартовала 6 мая на территории Самарской области.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник

полиции Юрий Некрасов рассказал о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках этой недели, а председатель самарского Союза журналистов Ирина Цветкова выразила свою заинтересованность в проекте и оценила его важность для жителей региона.

Неделя безопасности дорожного движения проходит уже пятый раз. Основным ее направлением в этом году стал призыв к гражданам занять активную гражданскую позицию, чтобы привлечь внимание общественности и правительства к существующим в регионе проблемам дорожного движения.