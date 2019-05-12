74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне

В четверг, 9 мая, в Самарской области прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

В 10.00 на площади им. Куйбышева в Самаре начался парад, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В. Куйбышева велась на экран, установленный на площади Славы, а также на экраны, установленные в муниципальных образованиях Самарской области. Кроме того, парад транслировался в прямом эфире российского федерального государственного информационного телеканала «Россия-24».

Парадный расчет самарского гарнизона вынес Государственный флаг Российской Федерации, копии Знамени Победы.

С приветственным словом к самарцам и гостям города обратился Губернатор Дмитрий Азаров. «День Победы — это самый священный, самый дорогой сердцу праздник для каждой российской семьи, для всех и каждого из нас. И чем дальше уходит от нас во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понимаем величие бессмертного подвига, который совершил наш народ в ту страшную войну, тем острее чувствуем ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить за долгожданную, выстраданную победу в Великой Отечественной. Вся страна от мала до велика отдавала последние силы ради победы над врагом. Это несокрушимое единство народа и стало главной силой, сложившейся хребет нацистскому чудовищу. День Победы – это праздник нашего единства, символ нашей любви к Отечеству. Это то, что вдохновляет нас сегодня напряженно трудиться, строить лучшую жизнь ради благополучия, процветания и величия России. Вечная память павшим героям, слава нашим ветеранам, героям-победителям. С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!»

С Днем Победы жителей и гостей региона поздравил и Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-майор, Герой России Андрей Колотовкин. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, призвал помнить о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

В военном параде приняли участие соединения и воинские части Министерства обороны Российской Федерации, других силовых министерств и ведомств. Всего 27 парадных расчетов, общая численность войск составила порядка 2 тысяч человек.

В составе механизированной колонны прошли 41 образец вооружения и военной техники, в том числе: танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А.

После прохождения по площади им. В.В. Куйбышева воинские парадные расчеты и военная техника прошли по улице Молодогвардейской до улицы Полевой, где их смогли увидеть все желающие.

Кульминацией парада стало прохождение «Бессмертного полка» – порядка 48 тысяч жителей губернии с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, прошли по площади. Каждый желающий смог стать участником шествия, взяв в руки фотографию ветерана войны, труженикам тыла, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй «Бессмертного полка».

Во время прохождения колонны «Бессмертного полка» было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России обратился Президент Владимир Путин.

Многотысячная колонна «Бессмертного полка» прошла по площади имени В.В. Куйбышева, где 79 лет назад состоялся исторический военный парад, положивший начало Победы на войне, а затем прошла по улице Молодогвардейской через площадь им. В.В. Куйбышева до улицы Полевой.

Сразу после парада на площади начала свою работу выставка военной техники, полевая кухня.

Завершением всех праздничных мероприятий стал праздничный концерт российских и областных мастеров искусств «Дорогами войны на улицы Победы!..», который стартовал на площади им. В.В. Куйбышева г. Самары в 17:00.

Для удобства зрителей на площади сохранили трибуны, акустику и видеоэкраны. Основным лейтмотивом праздничной программы стали воспоминания о героях, чьи имена носят улицы Самары. 14 самарских улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. Почти все они Герои СССР.

В исполнении Муниципального духового оркестра г.о. Самара под управлением М. Когана прозвучали вальсы с участием вокалистов Георгия Цветкова, Ирины Сигал, Рената Латыпова, Валерия Макарова. Каждый пришедший на площадь Куйбышева смог принять участие в массовом исполнении вальсов военного времени. В рамках акции «Бессмертные песни о войне» симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя филармонии, художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра, народного артиста РФ Михаила Александровича Щербакова вместе с вокалистами-любителями исполнили военные песни.

На концертной сцене выступили лучшие коллективы Самарской области: Государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова, Детский музыкальный театр «Задумка», театр танца «Искорки», Самарский академический театр оперы и балета, и др. Главным событием праздничного концерта в этом году стало выступление Александра Маршала.

Завершился концерт большим праздничным фейерверком.

Автор фотографий — член Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России Олег Кирюшкин.

Источник: https://www.samregion.ru/press_center/events/samarskaya-oblast-otmetila-74-godovshhinu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/