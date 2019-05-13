Открытие выставки «Надземный переход»

В Доме журналиста 14 мая откроется выставка художниц мастерской Полины Горецкой «Надземный переход». На экспозиции будут представлены живописные работы 15 авторов.

Выставка организована членом правления Самарского отделения Союза художников России Полиной Горецкой совместно с Самарской областной организацией Союза журналистов России.

Картины объединены форматом (80х80 см) и темой – «Карусель». На этом сходство заканчивается. Каждая работа уникальна и сугубо индивидуальна. У всякой «Карусели» свой характер, своё вращение, своя философия.

В открытии выставки «Надземный переход» примут участие художницы Александра Машарова, Диана Раева, Софья Калачева, Неля Панарина, Наталья Ремезенцева, Ольга Ключникова, Марина Шацких, Любовь Белоусова, Елена Махова, Елена Патей, Наталья Какошкина, Полина Горецкая, Лилия Сафонова, Олеся Глотова. Также на открытии выступят искусствовед Яна Травкина и главный редактор интернет-портала «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев.

Художницы в мастерской Полины Горецкой создают работы на собственные средства, а картины отдают в добрые руки. Так, треть работ от планируемой экспозиции останется в Доме журналистов.

Приглашаем всех желающих на открытие выставки 14 мая в 12:00.

Картины пробудут в Доме журналиста до 14 июня.