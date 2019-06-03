Обучающий семинар для редакторов

5 июня в Доме журналиста состоит обучающий семинар для СМИ, посвященный вопросам пресечения незаконного распространения рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности. Приглашаются редактора и руководители рекламных и коммерческих отделов!Цель мероприятия – предупреждение представителей региональных СМИ о возможном вовлечении в противоправную финансовую деятельность недобросовестных субъектов финансового рынка.

Семинар проведут:

– прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Немродов А.А.

– пресс-секретарь отделения Волго-Вятского главного управления Банка России по Самарской области Суслова С.В.

Тема семинара: «Ответственность СМИ за размещение рекламы организаций, незаконно предлагающих в кредит деньги и принимающих средства во вклады?»

ПРОГРАММА

11:00 – 11:15 — Открытие заседания. Вступительное слово и доклад прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Немродова А.А. на тему: «Распространение деятельности нелегальных кредиторов на финансовом рынке. Противодействие их деятельности»;

11:15 – 11:30 — Доклад представителя отделения Волго-Вятского главного управления Банка России по Самарской области Сусловой С.В. на тему: «Ответственность нелегальных организаций за осуществляемую ими деятельность, ответственности СМИ за размещение рекламы подобных организаций»;

11:30 – 11:40 — Выступление участников семинара. Обсуждение докладов.

Семинар пройдет по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста. Регистрация участников — 10.30 — 11.00. Начало — в 11.00.

Для участия необходимо прислать заявку до 4 июня (включительно) по электронной почте: spress@samtelecom.ru или записаться по телефону: (846) 332-68-39, 332-02-72.

В заявке указать: Ф.И.О., СМИ, должность, телефоны контакта, электронный адрес.