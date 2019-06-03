Что пьем? Чем дышим?

3 июня в Доме журналиста состоится пресс-конференция,
посвященная Всемирному Дню окружающей среды и 185-летию Гидрометеорологической службы России.
На пресс-конференции выступят директор Тольяттинской СГМО Надежда Ивановна Карпасова и заместитель начальника ЦМС ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья Викторовна Евсеева.
Будут обсуждены следующие вопросы:
— 185-лет Гидрометеорологической службы России.
— Чем дышат горожане? – Состояние воздуха в различных районах Самары.
— Качество воды в водохранилищах и реках на территории Самарской области.
Начало мероприятия — 12.30!
Приглашаем представителей СМИ на пресс-конференцию!
Аккредитация по тел.: (846) 332-68-39
или по электронной почте: spress@samtelecom.ru