В понедельник, 10 июня, в Доме журналиста состоится пресс-конференция Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области. Тема встречи — нарушения владельцами автотранспорта Технического регламента, приводящие к ДТП.

На пресс-конференции обсудят меры, принимаемые Госавтоинспекцией Самарской области по пресечению нарушений Технического регламента эксплуатации транспортных средств.

Речь пойдет о «нечитаемых» (видоизмененных) государственных регистрационных знаках, тонировании стекол, превышающем нормы ГОСТ, а также “сетках” для автомобильных окон, ограничивающих обзор водителю.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов расскажет о мерах, принимаемых для решения этой проблемы, и об уже полученных результатах работы ГИБДД в этом направлении.

Приглашаем представителей СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация по тел.: (846) 332-68-39

или по электронной почте: spress@samtelecom.ru.