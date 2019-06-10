Заявление Союза журналистов России по поводу задержания корреспондента «Медузы»

6 июня в Москве был задержан корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. По поводу данного задержания пресс-служба ГУ МВД России по Москве опубликовала на своём официальном сайте следующую информацию, которую мы приводим в полном объёме:

«06 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ.

Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводятся следственные действия с участием его адвоката».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв провёл консультации с представителями Центрального аппарата МВД и коллегами из Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Было принято решение о необходимости посещения задержанного журналиста членом Совета Евой Меркачёвой с целью подробного выяснения обстоятельств задержания и проверки законности проводимых с ним следственных действий.

Союз журналистов России выражает озабоченность в связи с данным инцидентом и заявляет, что будет внимательно следить за развитием событий, оставляя за собой право принимать соответствующие меры для защиты журналистов от любых незаконных действий, и готов оказать коллегам необходимую юридическую помощь.

Источник: сайт СЖР