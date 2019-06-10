«Командирский рейд» ГИБДД

10 июня в Доме журналиста состоялась пресс-конференция с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковником полиции Юрием Некрасовым.

В ходе встречи собравшиеся обсудили проблему нарушения самарскими водителями регламента по эксплуатации автотранспортных средств.

«С приходом тепла в наш регион быстро возросло количество автомобилей, стекла которых покрыты тонировкой, превышающей норму, - рассказал Юрий Некрасов. — Мы были вынуждены оперативно среагировать на этот факт, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

Другая проблема — высокое количество автотранспорта с нечитаемыми регистрационными знаками, покрытыми грязью, пленкой или другими веществами, которые не позволяют сотруднику ГИБДД идентифицировать транспортное средство. Данное нарушение по закону ведет к административной ответственности».

Для борьбы с этими нарушениями на улицах Самары с 4 по 7 июня был организован «Командирский рейд» с участием начальников подразделений ГИБДД . За эти 4 дня было зафиксировано более 1000 фактов нарушения нормы светопропускания автомобильных окон, а также более 250 случаев установки сеток и ширм, ограничивающих обзор водителю. Кроме того, было зафиксировано более 600 фактов нарушения регламента водителями автомобилей с нечитаемыми регистрационными знаками, из них 556 — грязные номера и 53 — номера, покрытые пленкой или другим веществом.

Юрий Некрасов отметил, что благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции на самарских дорогах стало значительно меньше нарушителей. Тем не менее, достигнутые успехи необходимо поддерживать, регулярно совершая подобные рейды.

Дополнительными мерами стали специальные автоматизированные системы фото- и видеофиксации.