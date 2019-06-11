Путин подписал закон о «22-й кнопке» для муниципальных каналов

Документ регламентирует порядок выбора обязательного общедоступного телеканала, освещающего вопросы местного значения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания cоставляют программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция осуществляется на территории соответствующего муниципалитета.

Определено, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством РФ. Кроме того, Минкомсвязь России наделяется полномочием устанавливать порядок приема оператором обязательных общедоступных телеканалов сигнала, посредством которого будет осуществляться трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала.

По словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, включение муниципальных телеканалов в обязательный общедоступный перечень обеспечит доступ к актуальной и социально значимой информации о событиях на территориях городских округов и муниципальных районов.

Источник: ТАСС