Что готовит фестиваль «Память» в этом году

14 июня в 11:00 в Доме журналиста состоится пресс-конференция по поводу проведения фестиваля военно-патриотической песни “Память”.

Собравшиеся обсудят порядок проведения и программу VI Международного слета ветеранов боевых действий, Фестиваля патриотической песни «Память», который будет проходить с 21 по 23 июня на Мастрюковских озерах.

Спикерами пресс-конференции выступят члены оргкомитета фестиваля: председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий “Контингент” Константин Клюев, ответственный за военно-патриотическую работу с молодежью Андрей Артемов, а также представители Самарской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы “Поволжье” — руководитель организации Олег Сараев и заместитель председателя Валерий Штепо.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

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332-68-39 – Елена Абкина,

332-57-94 – Мария Гуркина.