На следующих выходных под Самарой пройдет фестиваль «Память»

В Доме журналиста 14 июня обсудили подготовку к международному фестивалю военно-патриотической песни «Память».

С 21 по 23 июня на Мастрюковских озерах пройдет VI Международный слет ветеранов боевых действий, фестиваль патриотической песни «Память». Его главная цель: объединить и укрепить связь ветеранских сообществ и воспитать в подрастающем поколении любовь к Отечеству.

На пресс-конференции члены оргкомитета фестиваля поделились с журналистами планами по организации фестиваля, рассказали о насыщенной программе и напомнили о главной задаче проекта — обеспечить сохранение памяти и связи поколений.

«В этом году фестиваль перенесли с августа на июнь для того, чтобы сделать 22 июня центральной датой слета, — поделился с журналистами заместитель председателя Самарской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Поволжье» Валерий Штепо. — Получится такая своеобразная вахта памяти — будут звучать песни военных лет, дети проникнутся военной атмосферой, которую мы помним по Афганистану, Чечне, Сирии и самое главное — по Великой Отечественной войне. Очень важно помнить эту часть нашей истории, чтобы новые поколения воспитывались на том патриотизме, на котором воспитывались мы»

Фестиваль с каждым годом привлекает все больше людей, на Мастрюковские озера приезжают семьями.

«Три года назад мы немного поменяли направление фестиваля — сделали его не просто слетом ветеранов, но и площадкой для военно-патриотической работы с молодежью, - рассказал член оргкомитета фестиваля, председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Константин Клюев. — Мы сотрудничаем с разными организациями со всех районов Самарской области: военно-патриотическими клубами, кадетскими корпусами. Наш фестиваль многие называют «военной Грушей» за его масштабность, насыщенность событиями. И мы стараемся сделать все для того, чтобы ветераны военных действий и гости фестиваля были довольны».

Программа включает выступления музыкальных коллективов, среди которых ансамбль ВДВ МО, заслуженные артисты России «Голубые береты», группа «Память» (Крым), творческое объединение военных авторов-исполнителей «Музыкальный десант» и многие другие.

На фестивале будут организованы показательные выступления по айкидо, спортивные состязания между участниками фестиваля, сдача норм ГТО, военно-патриотические игры. Для детей будут организованы «Веселые старты», конкурс рисунков и фотографий. На поляне развернется масштабная реконструкция боев Афганской и Великой отечественной войн.

Участие в фестивале бесплатное, вход на поляну свободный. Добраться до места проведения можно будет на электричке (ж/д станция «Платформа им. Валерия Грушина»).