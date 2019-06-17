В Москве состоялся митинг «Закон и справедливость для всех»

16 июня в Москве на Проспекте Академика Сахарова прошёл митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех«, организованный Союзом журналистов России и Союзом журналистов Москвы.

«Надо сделать всё, чтобы не допускать новых прецедентов сценария «задержания» Ивана Голунова, - сказал в своём обращении к участникам митинга председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

- У нас накопилось много вопросов к власти и к правоохранительным органам, — подчеркнул Соловьёв, - учитывая печальную статистику: многие наши коллеги находятся в местах заключения по сфабрикованным обвинениям.

В этой связи, председатель СЖР напомнил о журналисте Андрее Евгеньеве, отбывающим наказание по печально знаменитой 228 статье по сфабрикованным обвинениям.

Владимир Соловьёв предложил обсудить вопрос о необходимости изменения законодательства, чтобы юридически защитить законопослушных граждан от произвола недобросовестных правоохранителей. К участникам митинга обратились Павел Гусев, Ева Меркачёва, Алексей Вишневецкий, Анатолий Кузичев, Сергей Полонский, Дмитрий Носов, многие другие известные журналисты, общественные деятели, правозащитники, предприниматели, родственники и коллеги пострадавших от полицейского произвола журналистов.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин в своём комментарии отметил:

«Сегодня мы увидели, как журналистское сообщество и неравнодушные граждане вышли на улицу, чтобы потребовать неукоснительного соблюдения законности и заявить о недопустимости злоупотребления полномочиями с целью оказать давление на свободу слова. Мы услышали разные мнения, но все выступившие сошлись в оценке, что сложившаяся ситуация требует решительных действий.

Прецедент Ивана Голунова высветил масштабность проблемы чрезмерности наказаний и некорректных действий правоохранительных органов. 228-я статья вместо противодействия наркомафии стала инструментом расправы с неугодными журналистами и общественными деятелями. Необходимо выработать решения, при необходимости — и на законодательном уровне, чтобы статью 228 перестали называть «народной».

По предложению председателя СЖР Владимира Соловьёва была принята резолюция, текст которой мы приводим ниже:

Мы, участники митинга «Закон и справедливость для всех», постановили:

1. Обратиться к следственным органам с требованием провести самую тщательную проверку дела Ивана Голунова, проверку — с прозрачными результатами. И наказать виновных.

2. Проанализировать приговоры по статье 228 УК РФ, вынесенные в последние годы в отношении журналистов, общественных деятелей и гражданских активистов с целью выяснить правомерность действий силовиков и судов. Определить вероятность использования наркотиков в этих приговорах в борьбе с гражданской активностью.

3. Обратиться к Генеральной Прокуратуре и Росгвардии с целью выработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом. В частности – во время массовых акций, в том числе – несанкционированных.

«Очень важно, - подчеркнул Владимир Соловьёв, — что несколько прошедших дней дали нам возможность посмотреть на себя, на нашу страну немного по-другому, с другой стороны. Мне кажется, после того, что произошло, мы живём уже в другой стране».

Источник: СЖР