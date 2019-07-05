Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XV Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».



Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2018 – июле 2019 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов – политика и экономика».

2. «Вызов – портрет современника».

3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов – культура и искусство».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.

Сроки подачи работ - до 1 сентября 2019 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре 2019 г. в Москве

По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.

Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,

Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.

Положение о конкурсе

Источник: Международный пресс-клуб