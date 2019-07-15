Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Искусный глагол»

Открыт прием заявок на участие в IV межрегиональном конкурсе для журналистов и СМИ, пишущих о культуре, «Искусный глагол» им. В.Ю. Матвеева.

Конкурс учрежден в 2016 году Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Цель конкурса – отметить достижения журналистов и блогеров, пишущих о культуре и освещающих деятельность музеев в регионах, а вместе с тем – подчеркнуть значение музейной работы в жизни общества и укрепить роль музея как центра культурных инноваций.

Конкурс носит имя Владимира Юрьевича Матвеева, долгое время работавшего заместителем директора Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию, и много сделавшего для становления проекта «Большой Эрмитаж», который включает в себя создание центров-спутников музея в разных регионах России и мира.

В 2019 году на конкурс принимаются заявки из Абакана, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Находки, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Принять участие в конкурсе на присуждение премии могут журналисты, в том числе внештатные, и блогеры, освещающие события в сфере культуры и искусства. Одна заявка может включать в себя до трех материалов одного автора.

Конкурс направлен на выявление специалистов в области культурной журналистики из российских регионов, чьи публикации могут служить ориентиром качества для коллег по медиа-сектору и для организаций сферы культуры. С его помощью участники могут расширить свои связи в межрегиональном профессиональном сообществе, познакомиться с работами коллег, отвечающими самым высоким профессиональным стандартам и получить более системное представление о культурных событиях в своих и близлежащих регионах.

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Культурная журналистика – это тяжелый и, зачастую, неблагодарный, но важный труд. Музейное сообщество высоко ценит конкурс «Искусный глагол» – это замечательная инициатива, благодаря которой мы можем отметить и отблагодарить тех журналистов, которые пишут о культуре. В своих материалах они создают образ музеев, который помогает людям понимать то, что мы делаем. Конечно же, для нас очень важно, что этот конкурс носит имя Владимира Юрьевича Матвеева — человека, сделавшего очень много для развития как музеев, так и культурной журналистики».

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина: «Конкурс «Искусный глагол» способствует расширению границ музеев и культурных институций, ориентирован на выход на новые аудитории и изменение общественной среды. Конкурс проводился уже трижды и за это время приобрел широкую известность среди журналистского сообщества и репутацию независимого и объективного проекта. Результаты прошлых лет показали, насколько востребована поддержка журналистов в сфере культуры, особенно в регионах: в 2018 году в конкурсе приняли участие более 200 журналистов и блогеров из 20 городов России. В этом году география конкурса расширилась до 22 городов, тем самым мы предоставляем новые возможности для талантов региональной прессы и привлекаем все больше внимания к проектам главного из российских музеев. Мы рады возможности открывать новые имена – журналистов и редакций, а также поддерживать уже состоявшихся профессионалов, которые освещают вопросы культуры в регионах».

Конкурс проходит в следующих номинациях:

«Лучший блогерский материал»

«Лучшее интервью»

«Лучшая статья»

«Лучшая радиопрограмма о культуре»

«Лучшая телепрограмма о культуре»

«Лучший фоторепортаж»

«Лучшая публикация о Государственном Эрмитаже»

«Лучшее СМИ в сфере культуры»

На конкурс принимаются журналистские материалы и записи, сюжеты блогов и видеоблогов, опубликованные в печатных изданиях, переданные по телевидению и радио, размещенные в интернете в период, включающий один календарный год до даты объявления конкурса. Прием заявок: с 5 июля по 12 августа 2019 г (включительно).

Конкурс пройдет в два этапа – региональном и федеральном. Победители регионального этапа примут участие в Днях Эрмитажа в центрах-спутниках Эрмитажа во Владивостоке, Омске, Екатеринбурге и Казани. Авторы лучших материалов регионального этапа поедут в Санкт-Петербург на Дни Эрмитажа, где в том числе будут вручаться дополнительные награды в почетных номинациях: «За вклад в культурную журналистику» и «Гран-при». Определит победителей жюри, в которое войдут представители Эрмитажа, Фонда, профессионального сообщества и регионов-участников конкурса. Приезд и проживание победителей в городах проведения специальной программы оплачиваются Фондом.

Подробнее узнать о конкурсе и оставить заявку можно по ссылке.

Правила конкурса «Искусный глагол 2019″