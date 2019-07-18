16 июля 2019 года Экспертный совет Роспечати закончил распределение средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку печатных СМИ в 2019 году.

Издатели газет и журналов в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 млн рублей. За счет этих средств в печатных СМИ будет реализовано более 1240 социально значимых проектов по темам: популяризация памятных дат отечественной истории и культуры и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержка семьи и детства, Год театра, популяризация здорового образа жизни и пропаганды чтения, защита прав граждан и межнациональное общение, проблемы экологии, информационная поддержка национальных проектов и государственных программ и др.

Среди получателей детские и молодежные издания, литературно-художественные и культурно-просветительные газеты и журналы, научно-популярные издания, СМИ на национальных языках народов России, общественно-политические издания.

Государственную поддержку в 2019 году получат 73 издания для детей и молодежи и 87 газет и журналов на национальных языках.

Особый акцент, как и в прошлые годы, Экспертный совет делал на поддержку региональной прессы. Региональные СМИ из 68 субъектов Российской Федерации в 2019 году получат более 466,0 млн рублей.

На начало июля с издателями периодики заключено около 200 соглашений на сумму более 250,0 млн рублей.

Списки получателей, проекты которых одобрены на заседании Экспертного совета 16 июля, и списки отклоненных в 2019 году проектов, будут размещены в конце июля на сайте Роспечати в разделе «Господдержка печатных СМИ».

Источники: СЖР, Роспечать