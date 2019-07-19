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Члены руководства СЖР отмечены грамотами Президента России

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

Соловьёв Владимир Геннадиевич председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Токарский Денис Евгеньевичглава секретариата, управляющий делами Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Шафир Тимур Владимировичсекретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», руководитель международного отдела;

Голоснова Наталья Игоревнаруководитель юридического отдела Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Чернышова Наталья Александровна - секретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», председатель правления Московской областной общественной организации «Союз журналистов Подмосковья»;

Загитова Юлия Робертовнасекретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Савельева Ульяна Павловна руководитель аппарата Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

СЖР