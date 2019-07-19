Члены руководства СЖР отмечены грамотами Президента России

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

Соловьёв Владимир Геннадиевич – председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Токарский Денис Евгеньевич — глава секретариата, управляющий делами Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Шафир Тимур Владимирович – секретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», руководитель международного отдела;

Голоснова Наталья Игоревна – руководитель юридического отдела Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Чернышова Наталья Александровна - секретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», председатель правления Московской областной общественной организации «Союз журналистов Подмосковья»;

Загитова Юлия Робертовна — секретарь Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

Савельева Ульяна Павловна – руководитель аппарата Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

СЖР