Исследовательский проект «Взаимодействие судов и прессы: противоречия и перспективы»

Уважаемые коллеги!

Председатель СЖР Владимир Геннадиевич Соловьёв и председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обращаются к журналистам с просьбой принять участие в исследовании «Взаимодействие судов и прессы: противоречия и перспективы».

Ваше мнение очень важно для получения целевой аналитической информации по теме исследования, выработке предложений и рекомендаций органам власти по совершенствованию правоприменительной практики. Гарантируется конфиденциальность Ваших ответов. Ваша персона может быть указана в результатах исследования только в случае Вашего согласия.

Анкета экспертного опроса СМИ

Заполненную анкету присылать на электронную почту: dj179@mail.ru