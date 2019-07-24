Журналистам расскажут о новом песенном фестивале

25 июля в 12:00 в Доме журналиста пройдет пресс-конференция, посвященная открытому песенному фестивалю народов Поволжья «Волга одна, песни разные».



Фестиваль пройдет 4 и 5 сентября в Струковском саду. На нем выступят исполнители, прошедшие летний конкурсный отбор.

О порядке проведения конкурса, его целях и роли в развитии культурной жизни Самары расскажут председатель оргкомитета Фестиваля Аркадий Соловейчик, директор фестиваля Антон Михайлов и соорганизатор фестиваля, народная артистка Самарской области Юлия Денисова.

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 — Елена Абкина,

332-57-94 — Мария Гуркина.