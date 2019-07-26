Владимир Соловьёв: Мы сделали ещё один шаг по защите коллег, работающих в экстремальных условиях

Подготовленные Союзом журналистов России и МЧС бесплатные курсы для корреспондентов, выезжающих в горячие точки стартуют в конце августа, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьёв.

«Мы заключили соглашение с сотрудниками научно-исследовательского института МЧС, чтобы проводить курсы для журналистов, которые работают в чрезвычайных ситуациях… Обучение бесплатное, группы по 15 человек. Начнем мы в конце августа. Будет теоретическая часть несколько дней и практическая часть, которая будет проходить на полигоне МЧС в подмосковном городе Ногинске», - рассказал Соловьёв.

На полигоне учащиеся, отметил он, окажутся в условиях, максимально приближенным к реальным чрезвычайным ситуациям. Специалисты научат их оказывать первую помощь, покажут и расскажут им, как проходят спасательные операции, как сохранить свою жизнь, как распознавать мину и предоставят другие знания, необходимые журналисту, находящемуся в зоне повышенной опасности.

Курсы, как подчеркнул Соловьёв, предназначены не только для корреспондентов, которые едут работать на войну, но и для тех, кто работает в условиях чрезвычайных ситуаций — наводнения, пожары, землетрясения.

«Кроме того, мы будем издавать брошюру, где будет описана логистика подготовки опасных командировок, методы спасения жизни в случае ранений, в случае других опасностей для жизни и также логика поведения при необходимости общаться с опасными людьми в опасных ситуациях. Она тоже скоро отправится в типографию», - добавил глава СЖР.

Набор групп будет проходить раз в две недели. По окончании обучения журналисты получат соответствующий сертификат.

Источник: СЖР, РИА Новости