О защите персональных данных

29 июля в Доме журналиста прошел «День открытых дверей», посвященный вопросам защиты персональных данных. Организатор — Управление Роскомнадзора по Самарской области.

Цель «Дня открытых дверей» — консультирование операторов различных служб по вопросам законодательства в области персональных данных.

В мероприятии приняли участие представители учреждений, находящихся в ведомстве региональных органов исполнительной власти в сферах здравоохранения, образования, предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в социальной сфере.