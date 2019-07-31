Дружбе региональных сообществ — быть!

В Доме журналиста 30 июля прошел круглый стол «Территория сообществ», в котором приняли участие представители организаций Самарской области.

Мероприятие было организовано Гильдией специалистов по связям с общественностью Самарской области и Союзом журналистов Самарской области при поддержке Самарской и Тольяттинской епархии Московского патриархата РПЦ.

Главной темой стало объединение лидеров сообществ Самарской области для совместной общественной деятельности.

В обсуждении приняли участие президент Гильдии специалистов по связям с общественностью Елена Яшина, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова, руководитель Конфедерации деловых женщин Мария Воронина, а также представители различных организаций, среди которых сообщество «Про женщин», общественный проект «За дело» и другие.

Участники круглого стола отметили необходимость создания общественного ресурса, который сможет сплотить представителей СМИ, PR-специалистов и региональные сообщества. Это позволит им решать остросоциальные проблемы, проводить активную общественную работу, используя возможности друг друга.

Круглый стол — первый в серии встреч, которые планируется провести в ближайшее время. Он положил начало тесному сотрудничеству сообществ и организаций Самарской области.