В Доме журналиста расскажут о новой платформе «Карта жизни НКО Самарской области»

В Доме журналиста 15 августа в 13:00 пройдет пресс-конференция, посвященная презентации инновационной региональной платформы «Карта жизни НКО Самарской области». Организатор — Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской области.

Эксклюзивный ресурс направлен на повышение информационной открытости общественных организаций Самарской области, а также на повышение доверия к этим организациям у местного сообщества. Презентацию платформы проведет руководитель Ресурсного центра Оксана Симонина.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 – Елена Абкина,

332-57-94 – Мария Гуркина.