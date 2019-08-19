Фотографы-профессионалы и любители фотоискусства!

Дорогие друзья!

Областной союз журналистов поздравляет Вас со Всемирным днем фотографии!

Через фотографию мы можем сохранить память о людях и событиях, выразить свои чувства и эмоции. Для кого-то фотография — просто способ запечатлеть момент, для других — интересное хобби. Некоторые посвящают фотоискусству целую жизнь.

Все, кто так или иначе относится к фотоделу, традиционно отмечают Всемирный день фотографии 19 августа. В этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит французскому художнику, химику и изобретателю Луи Жаку Манде Дагера, и именно оно стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии.

Приглашаем фотографов принять участие в портфолио-ревю с председателем жюри конкурса «Самарский взгляд» Владимиром Вяткиным. Творческая встреча состоится 19 августа в 18:00 в Доме журналиста (ул. Самарская, 179).