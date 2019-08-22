Диалог между РАО и предпринимателями

21 августа в Доме журналиста состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области с представителями ООО «Российское Авторское Общество».

Встреча между рабочей группой под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгения Борисова и представителями Российского Авторского Общества: исполнительным директором Алексеем Кареловым и руководителем управления сборов вознаграждения Петром Милениным, прошла при участии предпринимателей и руководителей различных правовых и общественных организаций. Так, в мероприятии приняли участие председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова и председатель областного Союза композиторов Марк Левянт.

Целью встречи стала выработка возможных путей решения вопросов, связанных с использованием предпринимателями объектов авторских прав. В июне 2019 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратились предприниматели г. Тольятти в связи с необоснованным привлечением к ответственности за прослушивание музыкальных композиций в торговых центрах г. Тольятти. Этот инцидент стал толчком к диалогу между предпринимателями и представителями РАО по данному вопросу. 26 июня было проведено заседание Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции в Самарской области», участники которого выработали ряд предложений по решению подобных вопросов. На встрече, прошедшей в Доме журналиста, эти предложения были озвучены представителям РАО, что способствовало развитию диалога между Российским Авторским Обществом с одной стороны, и членами Общественной палаты и предпринимателями — с другой.

Основные предложения по решению вопроса использования объектов авторских прав: освобождение общественных организаций от обязанности выплачивать вознаграждение за использование объектов авторских прав на социально-значимых мероприятиях, а также регулирование процесса информирования людей о необходимости сдачи отчетов в РАО.