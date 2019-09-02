29 августа в Доме журналиста состоялась XXI внеочередная конференция Самарской областной организации Союза журналистов России. В повестке дня – принятие новой редакции Устава областного Союза журналистов.

Открыла конференцию секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Делегаты конференции согласовали поправки в Уставе на региональном уровне. Теперь обновленный документ должен пройти утверждение на заседании Секретариата Союза журналистов России и регистрацию в Министерстве юстиции Российской федерации.