Турнир по мини-гольфу среди сотрудников СМИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас стать участниками IX областного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ,
блоггеров и PR-специалистов
Дата: 14 сентября 2019 г.
Начало в 10:00
Место проведения — ГБОУ школа-интернат №117 (ул. Майская, 49)
Организаторы — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.
Спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блоггеров и PR-специалистов проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Программа соревнований:
10:00-11:00 — регистрация участников, разминка, деление на флайты, жеребьевка участников;
11:00-11:30 — построение участников, открытие соревнований;
11:30-15:20 – общий старт, соревнования;
15:20-16:00 – подведение итогов и награждение.
Приглашаем редакционные коллективы принять участие в Чемпионате и представить команду игроков в количестве 2-3 человек.
Для участия необходимо прислать заявку (Форма заявки) до 11 сентября в Союз журналистов по электронной почте spress@samtelecom.ru.
Тел. для справок:
332-68-39, Елена Абкина;
332-02-72, Мария Гуркина.